В Канаде под консульством РФ проведут митинг в масках украинских политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Ассоциация Крымских татар Канады 23 февраля проведет митинг "Свободу Крыму! 5 лет в оккупации" под посольством Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении ассоциации в Facebook, передает УНН.
“Ассоциация Крымских татар Канады приглашает вас прийти и поддержать протест, посвященный пятой годовщине оккупации Крыма, который состоится напротив здания российского консульства 23 февраля”, — говорится в сообщении.
Так, по информации ассоциации, участники мероприятия наденут маски с лицами политзаключенных и военнопленных и под стенами российского консульства будут требовать их освобождения и возвращения оккупированного Крыма в состав Украины.
В российских тюрьмах незаконно находится более 100 граждан Украины. Ассоциация Крымских татар Канады призывает их поддержать.
Отметим, что более 70 украинских политзаключенных удерживают в оккупированном Крыму, на Донбассе и в самой Российской Федерации.