Нового президента ПАРЄ закликали боротися за українських політв’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Представник української делегації в ПАРЄ, народний депутат України від фракції БПП Олексій Гончаренко під час свого виступу на сесії ПАРЄ закликав новообраного президента Асамблеї Марі Паск’є боротися за українських політв’язнів. Про це повідомляє прес-служба партії, передає УНН.
Депутат нагадав присутнім, що Рада Європи була створена, щоб захищати основні демократичні цінності — права людини, верховенство права тощо. У зв’язку з цим, парламентар звернув увагу присутніх на ситуацію із українськими в’язнями Росії.
“Найбільш жахлива ситуація склалася навколо українських політв’язнів, які стали жертвами путінського режиму, а це понад 70 осіб у окупованому Криму, на Донбасі і в самій Російській Федерації. Деякі з них, в тому числі і режисер Олег Сенцов, оголосили голодування. Олег Сенцов голодує більше 40 днів. Його життя висить на волосині, це питання життя і смерті”, — зазначив парламентар.
Звертаючись до всіх депутатів ПАРЄ, Гончаренко закликав їх діяти разом та не піддаватися на шантаж Росії, не дозволяти їй купувати індульгенцію за свої гріхи, адже йдеться не тільки про долю України, але всієї Європи.
Нагадаємо, юридичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи підтримав резолюцію про звільнення українських політв’язнів в Росії.