Співробітник посольства США намагався провезти через російський аеропорт міну

КИЇВ. 10 березня. УНН. Співробітник посольства США сьогодні в першій половині дня спробував провезти через аеропорт Шереметьєво міну в багажі з детонатором, але без вибухової речовини. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС, яке посилається на дані МЗС Росії.