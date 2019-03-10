Співробітник посольства США намагався провезти через російський аеропорт міну
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Співробітник посольства США сьогодні в першій половині дня спробував провезти через аеропорт Шереметьєво міну в багажі з детонатором, але без вибухової речовини. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС, яке посилається на дані МЗС Росії.
Згідно з повідомленням, при просвічуванні багажу працівника посольства США був виявлений предмет, схожий на мінометну міну. "Викликані вибухотехніки підтвердили, що це дійсно міна з підривником, але без вибухової речовини, хоча його сліди були присутні всередині корпусу", - повідомили у відомстві.
У МЗС РФ зазначили, що посольство США було негайно повідомлено про інцидент.
У свою чергу, представник Держдепартаменту США повідомив, що влада США в курсі інциденту в московському аеропорту Шереметьєво, підтвердивши, що згаданий дипломат благополучно покинув територію Росії. Зокрема, він додав, що ніякої загрози іншим пасажирам об'єкт не уявляв.
"Ми в курсі про інцидент в московському аеропорту Шереметьєво за участю особи з посольства США. Ситуація була вичерпана, і цій людині було дозволено покинути Росію після того, як об'єкт (міна) був вилучений з його багажу. Ніякої загрози жодному з пасажирів не було", - сказав він.
Як повідомляв УНН, на польсько-українському кордонному переході в Дорогуську затримано українця, котрий хотів вивезти з України артилерійську систему.