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Актуальное
Сотрудник посольства США пытался провезти через российский аэропорт мину

Сотрудник посольства США пытался провезти через российский аэропорт мину

Киев  •  УНН

 • 10700 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Сотрудник посольства США сегодня в первой половине дня попытался провезти через аэропорт Шереметьево мину в багаже с детонатором, но без взрывчатого вещества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС, которое ссылается на данные МИД России.

Согласно сообщению, при просвечивании багажа у работника посольства США был обнаружен предмет, похожий на минометную мину. "Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса", - сообщили в ведомстве.

В МИД РФ отметили, что посольство США было немедленно сообщено об инциденте. 

В свою очередь, представитель Госдепартамента США сообщил, что власти США в курсе инцидента в московском аэропорту Шереметьево, подтвердив, что упомянутый дипломат благополучно покинул территорию России. В частности, он добавил, что никакой угрозы другим пассажирам объект не представлял.

"Мы в курсе об инциденте в московском аэропорту Шереметьево с участием лица из посольства США. Ситуация была исчерпана, и этому человеку было разрешено покинуть Россию после того, как объект (мина) был изъят из его багажа. Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было", - сказал он.

Как сообщал УНН, на польско-украинской приграничных переходов в Дорогуске задержан украинском, который хотел вывезти из Украины артиллерийскую систему.

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