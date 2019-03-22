Невідомі кинули гранату в поліцейську будку біля посольства Росії в Афінах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Невідомі особи кинули минулої ночі гранату в поліцейську будку біля посольства РФ в Афінах. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС, якому дав коментар прес-аташе посольства РФ Василь Гаврилов.
“Невідомі особи, проїжджаючи приблизно о 03:30 ранку на мотоциклі близько консульського відділу посольства, кинули вибуховий пристрій, імовірно, гранату в поліцейську будку. Пристрій вибухнув. Будці завдано незначного збитку. Ніхто не постраждав”, — сказав Гаврилов.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Співробітник посольства США намагався провезти через російський аеропорт міну
Як повідомляв УНН, американець Сизар Сейак, який, за даними влади, розсилав саморобні вибухові пристрої опонентам президента США визнав свою провину.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Канаді під консульством РФ проведуть мітинг у масках українских політв’язнів