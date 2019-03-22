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Невідомі кинули гранату в поліцейську будку біля посольства Росії в Афінах

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Невідомі особи кинули минулої ночі гранату в поліцейську будку біля посольства РФ в Афінах. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС, якому дав коментар прес-аташе посольства РФ Василь Гаврилов.

Невідомі кинули гранату в поліцейську будку біля посольства Росії в Афінах

“Невідомі особи, проїжджаючи приблизно о 03:30 ранку на мотоциклі близько консульського відділу посольства, кинули вибуховий пристрій, імовірно, гранату в поліцейську будку. Пристрій вибухнув. Будці завдано незначного збитку. Ніхто не постраждав”, — сказав Гаврилов.

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Як повідомляв УНН, американець Сизар Сейак, який, за даними влади, розсилав саморобні вибухові пристрої опонентам президента США визнав свою провину.

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