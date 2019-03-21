Американець визнав провину в розсилці вибухових пристроїв опонентам Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Американець Сизар Сейак, який, за даними влади, розсилав саморобні вибухові пристрої опонентам президента США Дональда Трампа, у четвер в суді визнав свою провину. Про це повідомило агентство Associated Press, передає УНН.
"Мені щиро шкода", - сказав Сейак. Йому може загрожувати довічне тюремне ув'язнення.
За версією слідства, Сейак розіслав поштою більше десятка саморобних бомб. У число адресатів входили екс-президент США Барак Обама, колишній держсекретар Хілларі Клінтон, фінансист Джордж Сорос, актор Роберт Де Ніро. Всі вони відомі ліберальними поглядами і критикою чинного президента. Жодна з посилок не вибухнула, ніхто не постраждав.
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У числі злочинів, в яких звинувачують Сейака, застосування зброї масового знищення, а також транспортування вибухових пристроїв з одного штату в інший.
Як повідомляв УНН, підозрюваний у відправленні поштою саморобних вибухових пристроїв американець Сізар Сейак критикував в Twitter деяких з адресатів цих посилок.