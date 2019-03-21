Американец признал вину в рассылке взрывных устройств оппонентам Трампа

“Мне искренне жаль”, — сказал Сейак. Ему может грозить пожизненное тюремное заключение.

По версии следствия, Сейак разослал по почте более десятка самодельных бомб. В число адресатов входили экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, финансист Джордж Сорос, актер Роберт Де Ниро. Все они известны либеральными взглядами и критикой действующего президента. Ни одна из посылок не взорвалась, никто не пострадал.

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В числе преступлений, в которых обвиняют Сейака, применение оружия массового уничтожения, а также транспортировки взрывных устройств из одного штата в другой.

Как сообщал УНН, подозреваемый в отправке по почте самодельных взрывных устройств американец Сизар Сейак критиковал в Twitter некоторых из адресатов этих посылок.