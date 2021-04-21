Небольшие дожди и до 16° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. По Украине сегодня сохранится сырая и довольно прохладная погода - ожидаются небольшие дожди, а температура воздуха днем поднимется до 16 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Детали
По прогнозу синоптиков, 21 апреля по стране облачно с прояснениями. Ночью в восточных, северо-восточных и Днепропетровской, днем в большинстве областей небольшие дожди.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 2-7° тепла.
Погода в Киеве и области
21 апреля по Киеву облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.
В Киевской области сегодня также облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°.
Дополнение
Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.