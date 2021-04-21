Невеликі дощі та до 16° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. По Україні сьогодні збережеться сира та доволі прохолодна погода - очікуються невеликі дощі, а температура повітря вдень підніметься до 16 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 21 квітня по країні хмарно з проясненнями. Вночі у східних, північно-східних та Дніпропетровській, вдень в більшості областей невеликі дощі.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.
Погода у Києві та області
21 квітня по Києву хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.
У Київській області сьогодні також хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°.
Доповнення
Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.