Невеликі дощі та до 16° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 21 квітня по країні хмарно з проясненнями. Вночі у східних, північно-східних та Дніпропетровській, вдень в більшості областей невеликі дощі.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

Погода у Києві та області

21 квітня по Києву хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.

У Київській області сьогодні також хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°.

Доповнення

Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.