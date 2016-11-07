Нетрезвый водитель угрожал поджечь себя и патрульных в Киеве

"Мотоциклиста, который в темноте ехал с выключенным светом фар, остановили 7 ноября, около 4 часов утра. Полицейские дважды повторили свое требование, прежде чем человек остановился на проспекте Победы. 27-летнего водителя пришлось задержать сразу после того, как он перерезал топливный шланг своего мотоцикла, схватился за спички и пригрозил - подожжет себя и патрульных, если его не отпустят", - говорится в сообщении.

Как отмечается, инспекторы предотвратили действиям нарушителя.

Указано, что проверка на алкотестере выявила у мужчины 1,71 промилле алкоголя в крови.

В результате на него составили административные материалы по ст.130 КУоАП (управление в состоянии опьянения), ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство), ст.126 КУоАП (управление без соответствующих документов) и ст.185 КУоАП (злостное неповиновение).