Нетверезий водій погрожував підпалити себе і патрульних у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Києві патрульні поліцейські затримали нетверезого мотоцикліста, що погрожував підпалити їх і себе, передає УНН з посиланням на прес-службу Патрульної поліції України.
"Мотоцикліста, що в темряві їхав з вимкненим світлом фар, зупинили 7 листопада, близько 4-ї години ранку. Полісмени двічі повторили свою вимогу, перш ніж чоловік зупинився на проспекті Перемоги. 27-річного водія довелось затримати одразу після того, як він перерізав паливний шланг свого мотоцикла, схопився за сірники і пригрозив - підпалить себе й патрульних, якщо його не відпустять", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, інспектори запобігли діям порушника.
Вказано, що перевірка на алкотестері виявила в чоловіка 1,71 проміле алкоголю в крові.
У результаті на нього склали адміністративні матеріали за ст.130 КупАП (Керування у стані сп'яніння), ст.173 КУпАп (Дрібне хуліганство), ст.126 КУпАП (Керування без відповідних документів) і ст.185 КУпАП (Злісна непокора).