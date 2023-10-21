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Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит работать над возвращением всех заложников

Киев • УНН

 • 234763 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна продолжит работать над возвращением всех заложников после освобождения двух американских заложников, которых в пятницу удерживал ХАМАС. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит работать над возвращением всех заложников

Цитата 

«Двое наших заложников дома. Мы не ослабим усилия, чтобы вернуть всех похищенных и пропавших без вести. Одновременно мы продолжаем борьбу, пока не будет достигнута победа», – сказал Нетаньяху в заявлении, опубликованном в социальных сетях в пятницу.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари объявил в пятницу, что двое освобожденных американских заложников, Джудит и Натали Раннан, сейчас находятся под опекой ЦАХАЛа.

Напомним

ХАМАС освободил двух американских заложников. Заложники, мать и ее дочь, были освобождены “по гуманитарным причинам” в ответ на посреднические усилия Катара.

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