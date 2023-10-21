Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит работать над возвращением всех заложников

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«Двое наших заложников дома. Мы не ослабим усилия, чтобы вернуть всех похищенных и пропавших без вести. Одновременно мы продолжаем борьбу, пока не будет достигнута победа», – сказал Нетаньяху в заявлении, опубликованном в социальных сетях в пятницу.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари объявил в пятницу, что двое освобожденных американских заложников, Джудит и Натали Раннан, сейчас находятся под опекой ЦАХАЛа.

Напомним

ХАМАС освободил двух американских заложников. Заложники, мать и ее дочь, были освобождены “по гуманитарным причинам” в ответ на посреднические усилия Катара.