Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжить працювати над поверненням усіх заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна продовжить працювати над поверненням усіх заручників після звільнення двох американських заручників, яких у п'ятницю утримував ХАМАС. Про це пише CNN, передає УНН.
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«Двоє наших заручників вдома. Ми не зменшимо зусилля, щоб повернути всіх викрадених і зниклих безвісти. Одночасно ми продовжуємо боротьбу, поки не буде досягнуто перемоги», – сказав Нетаньяху в заяві, опублікованій у соціальних мережах у п’ятницю.
Речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі оголосив у п'ятницю, що двоє звільнених американських заручників, Джудіт і Наталі Раннан, зараз перебувають під опікою ЦАХАЛУ.
Нагадаємо
ХАМАС звільнив двох американських заручників. Заручники, мати та її донька, були звільнені “з гуманітарних причин” у відповідь на посередницькі зусилля Катару.