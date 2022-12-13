Nestle откроет новый завод на Волыни почти за 40 млн. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Швейцарская компания Nestle инвестирует почти 40 млн. долларов в открытие новой производственной площадки в Смолыгове Волынской области.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Forbes.
Цитата
“Это важный шаг для Nestle, сделанный в очень сложное для страны время. Мы стремимся создать хаб по производству пищевых и кулинарных продуктов, обеспечивая дополнительные рабочие места и удовлетворяя потребности украинцев и граждан других европейских стран в высококачественных продуктах”, — заявил Алессандро Дзанелли, гендиректор Nestle в Украине и Юго-Восточной Европе.
Подробности
Как отметили в Nestle, вместе с фабрикой в Торчине производственная сеть на Волыни станет европейским региональным хабом компании для категории кулинарных продуктов.
Компания заявила, что в хабе будет трудоустроено 1500 человек на производстве, которое будет обеспечивать поставку продукции на рынок Украины и на другие европейские рынки.
В марте Nestle приостановила капитальные инвестиции в России из-за ее вторжения в Украину.