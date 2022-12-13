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Nestle відкриє новий завод на Волині майже за 40 млн доларів

Nestle відкриє новий завод на Волині майже за 40 млн доларів

Київ • УНН

 • 884039 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Швейцарська компанія Nestle інвестує майже 40 млн доларів у відкриття нового виробничого майданчика у Смолигові Волинської області.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Forbes.

Цитата

“Це важливий крок для Nestle, зроблений у дуже складний для країни час. Ми прагнемо створити хаб із виробництва харчових та кулінарних продуктів, забезпечуючи додаткові робочі місця й задовольняючи потреби українців і громадян інших європейських країн у високоякісних продуктах”, — заявив Алессандро Дзанеллі, гендиректор Nestle в Україні та Південно-Східній Європі.

Деталі

Як зазначили в Nestle, разом із фабрикою в Торчині виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів.

Компанія заявила, що в хабі буде працевлаштовано 1500 людей на виробництві, яке забезпечуватиме постачання продукції на ринок України та на інші європейські ринки.

У березні Nestle призупинила капітальні інвестиції в Росії через її вторгнення в Україну.

Українські Національні Новини

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