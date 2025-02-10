Нестандартных ситуаций по границе с РФ в пределах Сумщины не фиксируем - Демченко

Украинская сторона не фиксирует нестандартных ситуаций непосредственно по границе с Россией, в частности в пределах Сумщины. Враг увидел, что ему не удастся расширить, какие-то активные зоны боевых действий.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Каких-то нестандартных ситуаций непосредственно по границе с Россией, в частности в пределах Сумщины мы не фиксируем. Ранее были попытки врага подойти к линии нашей границы по флангам в рамках операции по Курской области, которую ведут Силы обороны. Сейчас этого не отмечается

Демченко сообщил, что россияне увидели, что им не удастся расширить активные зоны боевых действий.

Враг увидел, что ему не удастся расширить, какие-то активные зоны боевых действий. В то же время, если говорить о границе со страной-террористкой, то к сожалению враг продолжает ежедневно обстреливать украинское приграничье, в частности в пределах Сумщины