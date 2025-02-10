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Нестандартных ситуаций по границе с РФ в пределах Сумщины не фиксируем - Демченко

Нестандартных ситуаций по границе с РФ в пределах Сумщины не фиксируем - Демченко

Киев  •  УНН

 • 6801 просмотра

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Спикер ГПСУ сообщил об отсутствии нестандартных ситуаций на границе с РФ в Сумской области. Враг продолжает обстрелы приграничья, но прекратил попытки расширения зоны боевых действий.

Украинская сторона не фиксирует нестандартных ситуаций непосредственно по границе с Россией, в частности в пределах Сумщины.  Враг увидел, что ему не удастся расширить, какие-то активные зоны боевых действий.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.  

Каких-то нестандартных ситуаций непосредственно по границе с Россией, в частности в пределах Сумщины мы не фиксируем. Ранее были попытки врага подойти к линии нашей границы по флангам в рамках операции по Курской области, которую ведут Силы обороны. Сейчас этого не отмечается

- рассказал Демченко.

Демченко сообщил, что россияне увидели, что им не удастся расширить активные зоны боевых действий.

Враг увидел, что ему не удастся расширить, какие-то активные зоны боевых действий. В то же время, если говорить о границе со страной-террористкой, то к сожалению враг продолжает ежедневно обстреливать украинское приграничье, в частности в пределах Сумщины

- заявил Демченко.

Дополнение

Сумская ОВА сообщала, что на прошлой неделе вражеская ДРГ в количестве 13 человек зашла на Сумщину. Часть оккупантов была уничтожена, часть отброшена за территорию границы. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
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