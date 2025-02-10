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Нестандартних ситуацій по кордону з рф в межах Сумщини не фіксуємо – Демченко

Нестандартних ситуацій по кордону з рф в межах Сумщини не фіксуємо – Демченко

Київ • УНН

 • 28977 перегляди

Речник ДПСУ повідомив про відсутність нестандартних ситуацій на кордоні з РФ у Сумській області. Ворог продовжує обстріли прикордоння, але припинив спроби розширення зони бойових дій.

Українська сторона не фіксує нестандартних ситуацій безпосередньо по кордону з росією, зокрема в межах Сумщини.  Ворог побачив, що йому не вдасться розширити, якісь активні зони бойових дій.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.  

Якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по кордону з росією, зокрема в межах Сумщини ми не фіксуємо. Раніше були спроби ворога підійти до лінії нашого кордону по флангах в межах операції по Курщині, яку ведуть Сили оборони. Зараз цього не відмічається

- розповів Демченко.

Демченко повідомив, що росіяни побачили, що їм не вдасться розширити активні зони бойових дій.

Ворог побачив, що йому не вдасться розширити, якісь активні зони бойових дій. Водночас, якщо говорити про кордон з країною-терористкою, то на жаль ворог продовжує щоденно обстрілювати українське прикордоння, зокрема в межах Сумщини

- заявив Демченко.

Доповнення

Сумська ОВА повідомляла, що на минулому тижні ворожа ДРГ в кількості 13 осіб зайшла на Сумщину. Частина окупантів була знищена, частина відкинута за територію кордону. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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