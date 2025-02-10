Нестандартних ситуацій по кордону з рф в межах Сумщини не фіксуємо – Демченко

Українська сторона не фіксує нестандартних ситуацій безпосередньо по кордону з росією, зокрема в межах Сумщини. Ворог побачив, що йому не вдасться розширити, якісь активні зони бойових дій.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по кордону з росією, зокрема в межах Сумщини ми не фіксуємо. Раніше були спроби ворога підійти до лінії нашого кордону по флангах в межах операції по Курщині, яку ведуть Сили оборони. Зараз цього не відмічається