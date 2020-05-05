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Неуплата почти 50 млн грн налогов: суд отпустил Жукова под залог

Киев • УНН

 • 14584 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд отпустил под залог в размере 5 млн 255 тыс. гривен Виталия Жукова, который является одним из подозреваемых в организации преступной схемы умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен и легализации этих средств при поставке комплектующих к военной технике. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

Неуплата почти 50 млн грн налогов: суд отпустил Жукова под залог

"... следственная судья отказала в применении к фигуранту дела содержания под стражей и выбрала другую меру пресечения - а именно залог в размере 5 млн 255 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей:
• прибывать к детективу, прокурору и суд по первому вызову;
• сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы;
• не отлучаться из г. Киева без разрешения следователя, прокурора, суда;
• воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу;
• сдать паспорт для выезда за границу;
• носить электронное средство контроля.

"Срок действия меры пресечения - до 3 июня 2020 года", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в суде прокурор настаивал на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 23 млн гривен.

Напомним, четырем лицам сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен и легализации этих средств. Речь идет о преступной схеме поставок комплектующих для военной техники в государственных Государственного концерна "Укроборонпром".

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