Несплата майже 50 млн грн податків: суд відпустив Жукова під заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Вищий антикорупційний суд відпустив під заставу у розмірі 5 млн 255 тис. гривень Віталія Жукова, який є одним з підозрюваних в організації злочинної схеми умисного ухилення від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів під час постачання комплектуючих до військової техніки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"...слідча суддя відмовила у застосуванні до фігуранта справи тримання під вартою та обрала іншу міру запобіжного заходу — а саме заставу у розмірі 5 млн 255 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.
Крім того на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов’язків:
• прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом;
• повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання чи роботи;
• не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду;
• утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у справі;
• здати паспорт для виїзду за кордон;
• носити електронний засіб контролю.
"Строк дії запобіжного заходу — до 3 червня 2020 року“, - зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що у суді прокурор наполягав на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 23 млн гривень.
Нагадаємо, чотирьом особам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів. Йдеться про злочинну схему постачання комплектуючих для військової техніки до державних підприємств Державного концерну “Укроборонпром”.