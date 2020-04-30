Несплата майже 50 млн грн податків: учасникам "схеми" в оборонці повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Чотирьом особам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів. Йдеться про злочинну схему постачання комплектуючих для військової техніки до державних підприємств Державного концерну “Укроборонпром”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів 4 особам, серед яких 2 фактичні керівники ТОВ „Оптимумспецдеталь“, колишній директор цього товариства та бухгалтер”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, під час досудового розслідування встановлено, що у 2015 році двоє осіб, які фактично здійснювали керування товариством “Оптимумспецдеталь”, розробили злочинну схему постачання комплектуючих для військової техніки до державних підприємств Державного концерну “Укроборонпром” (далі — Концерн) з ухиленням від сплати податків з таких операцій.
"До реалізації злочинної схеми особи за грошову винагороду залучили одного чоловіка, якого призначили на посаду як директора товариства,так і бухгалтера, хоча жодних спеціальних знань у нього не було",- зазначається в повідомленні.
Також фактичне здійснення бухгалтерської діяльності на підприємстві було покладено на ще одну учасницю злочинної схеми — бухгалтерку одного із підконтрольних організаторам схеми підприємств. Відповідно до узгодженої схеми, організатори забезпечували оформлення договорів на поставку товарів до підприємств Концерну.
“Проте ці товари не мали легального джерела походження — ні реально, ні документально не були придбанні товариством “Оптимумспецдеталь”. Для приховування цього факту були створені фіктивні підприємства, які маскували реальне походження комплектуючих та створювали формальне законне джерело походження цих товарів",- йдеться в повідомленні.
Так, шляхом відображення у податковому обліку безтоварних операцій з цими суб’єктами господарювання, формували податковий кредит та підвищували собівартість товарів, які фактично були набуті на безоплатній основі. Отримані з операцій безготівкові кошти у подальшому переводились в готівку, але податки на додану вартість та прибуток не сплачувались.
"Таким чином, за 2015 — 2018 роки товариство ухилилось від сплати податків на загальну суму 49,342 млн гривень",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, ексзаступнику міністра оборони Павловському повідомили про підозру.