Неуплата почти 50 млн грн налогов: участникам "схемы" в оборонке сообщили о подозрении

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Четырем лицам сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен и легализации этих средств. Речь идет о преступной схеме поставок комплектующих для военной техники в госпредприятия Государственного концерна "Укроборонпром". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.