Несколько россиян, осужденных за преступления в США, исчезли из базы данных американских тюрем, что произошло на фоне исчезновения из российских колоний сразу нескольких политических заключенных - на это обратили внимание журналисты-расследователи, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Как пишет русская служба Радио Свобода, из базы данных в США исчез подрядчик российских силовых министерств Владислав Клюшин, осужденный за инсайдерскую торговлю акциями, Александр Винник, осужденный за отмывание четырех миллиардов долларов через криптобиржи, Максим Марченко, осужденный за обход американских санкций против россии, осужденный за кибермошенничество Роман Селезнев, сын депутата российской Госдумы Валерия Селезнева и еще несколько человек.

О Клюшине ранее упоминали как о потенциальном участнике обмена заключенными, который могли бы устроить между собой россия и США. О переговорах по возможному обмену сообщали ведущие американские СМИ, официально эта информация не подтверждалась.

Исчезновение россиян с американской базы произошло на фоне пересылки из колоний в неизвестном направлении нескольких заключенных критиков Кремля в россии. Среди них называют оппозиционера Владимира Кара-Мурзу, у которого, кроме российского, есть британское гражданство и постоянный вид на жительство в США, бывшего сопредседателя "Мемориала" Олега Орлова, Илью Яшина, Сашу Скочиленко, Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву, Марию Пономаренко.

Российское издание "Агентство" обращает внимание на то, что из регионов, где они находились в заключении, в последние дни вылетели восемь самолетов президентского летного отряда "Россия". Издание также связывает это с возможным массовым обменом. В россии возможный обмен заключенными также никем не подтверждался.

россия, беларусь, США и Германия, вероятно, готовят масштабный обмен заключенными - СМИ

В феврале о потенциальной готовности к обмену заявлял президент россии владимир путин. Он дал понять, что готов обменять предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному сроку в Германии, на журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиненного в россии в шпионаже.

В сентябре прошлого года Wall Street Journal писала, что поручение добиваться освобождения Красикова путин дал тогдашнему секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву. Гершкович 19 июля был приговорен судом в Екатеринбурге к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Допрос свидетелей и изучение доказательств заняли у суда один день, что является чрезвычайно быстрым сроком для российской судебной системы.