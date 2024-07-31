россия, беларусь, США и Германия вероятно готовят масштабный обмен заключенными. Как сообщает словенский канал N1, он должен состояться в ближайшее время, передает УНН.

По данным издания, сегодня суд Любляны приговорил двух граждан россии, Артема Дульцева и Анну Дульцеву, к одному году и семи месяцам лишения свободы. По данным журналистов, они выдавали себя за граждан Аргентины и занимались шпионажем. При этом Артем и Анна уже провели этот срок под стражей, поэтому должны быть депортированы. По словам журналистов, они станут частью большого обмена. При этом журналисты утверждают, что на всех допросах Артем и Анна молчали и не давали никаких показаний.

Также журналисты считают, что россии также будет передан Вадим Красиков, осужденный в Германии за убийство бывшего чеченского командира Зелимхана Кангошвили, который воевал против россии во время второй чеченской кампании. Красиков был приговорен в Германии к пожизненному заключению. беларусь выдаст Германии 30-летнего Рика Кригера. Немца изначально приговорили к смертной казни, но накануне он был помилован президентом беларуси Александром Лукашенко.

Ещё одним заключённым, который, по версии словенских журналистов, будет участником большого обмена, является журналист Wall Street Journal Эван Гершкович. Он был приговорён в россии к 16 годам заключения.

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Какие еще заключенные будут участвовать в обмене (и будут ли), неизвестно.

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