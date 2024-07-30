За последние три дня из колоний и СИЗО в рф исчезли 6 фигурантов политических дел - Саша Скочиленко, Олег Орлов, Илья Яшин, Ксения Фадеева, Лилия Чанышева и Кевин Лик, передает УНН со ссылкой на ОВД-Инфо.

Как пишет ресурс, где находятся фигуранты полчтиных дел и что с ними происходит - не знает никто: ни адвокаты, ни тем более близкие. Такие исчезновения могут происходить при этапировании людей из одних учреждений в другие.

«По закону ФСИН обязана уведомить об этапировании одного из родственников осужденного. На практике этого не делают, пользуясь тем, что осужденный сам должен подать заявление, а срок такого уведомления не установлен законом.

Этапирование - это законный способ для власти изолировать фигурантов от всего окружающего мира, лишить их права на переписку, передачи и дополнительное питание. Этапы могут длиться недели и даже месяцы», - говорится в сообщении.

Ресурс отмечает, что не владеет информацией, с чем связано одновременное исчезновение сразу 6 политзаключенных в РФ.