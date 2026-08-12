Несколько правозащитных организаций подали в суд на администрацию Трампа из-за санкций против МУС
Киев • УНН
Human Rights Watch и еще три организации подали иск против администрации Трампа из-за санкций против МУС. Они назвали эти меры незаконным нападением на международное правосудие.
Human Rights Watch и ещё три правозащитные организации во вторник, 11 августа, подали иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за санкций, введённых против Международного уголовного суда. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
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Иск подан в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. Правозащитники утверждают, что указ Трампа и санкции против судей и прокуроров МУС подрывают работу суда и его способность привлекать к ответственности людей за наиболее тяжкие международные преступления.
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В заявлении также говорится о санкциях США против эксперта ООН по правам человека и трёх палестинских правозащитных организаций. Истцы назвали эти меры "откровенно незаконным нападением на международное правосудие" и призвали суд отменить их.
Тот факт, что так много ведущих правозащитных и гуманитарных организаций объединились, чтобы оспорить незаконный исполнительный указ Трампа, демонстрирует масштабный ущерб, который он наносит группам гражданского общества, стремящимся привлечь к ответственности виновных в тяжких преступлениях
Правозащитные организации заявляют, что финансовые и юридические ограничения против МУС вынудили их сократить часть правозащитной и юридической деятельности. По их мнению, такие меры нарушают права, гарантированные Первой и Пятой поправками к Конституции США, а также Законом о восстановлении религиозной свободы.
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