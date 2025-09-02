Несколько десятков случаев сотрудничества священников УПЦ МП с российскими захватчиками рассматриваются в судебном порядке - Еленский
Несколько десятков дел о сотрудничестве священников УПЦ МП с оккупантами рассматриваются в суде. Некоторые из них уже обменяны на украинских военнопленных.
Сегодня несколько десятков случаев сотрудничества священников Украинской православной церкви московского патриархата с российскими захватчиками рассматриваются в судебном порядке. Некоторые из этих священников были обменяны на украинских военнопленных, пояснил глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский во время брифинга, пишет УНН.
Речь идет не о связи Украинской православной церкви со спецслужбами российской федерации. Если есть связь отдельных православных священников с российскими спецслужбами, или с оккупантами, или факты коллаборации с оккупантами, то тогда эти случаи рассматриваются отдельно. И вы знаете, что у нас есть несколько десятков таких судебных процессов, когда обвиняли священнослужителей этой церкви не просто в связях, но и в сотрудничестве с оккупантами. Некоторые из этих священников были обменяны на украинских военнопленных
Он также подчеркнул, что русская православная церковь поставила перед собой цель уничтожить Украинское государство, культуру и идентичность.
Мы говорим о том, что Украинское государство не позволяет деятельность структур русской православной церкви на территории Украины. рпц поставила своей целью разрушение Украинского государства, разрушение украинской культуры, разрушение украинской идентичности и прямо объявила это своей целью. Также трудно сказать, кто еще сделал так много для озверения украинцев
По словам Еленского, Украинской православной церкви московского патриархата предлагается выйти из подчинения русской православной церкви. Это никак не давит на совесть верующих, поскольку подчинение московскому патриархату не является частью православного церковного учения
Украинской православной церкви московского патриархата дается возможность выйти из состава русской церкви. Это никоим образом не накладывает бремени на совесть верующих, поскольку, как я уже говорил, подчинение московскому патриархату не является частью православного церковного учения
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести 27 августа 2025 года признала Киевскую митрополию упц аффилированной с рпц. Это решение принято из-за отказа митрополита Онуфрия выполнять предписание по устранению зависимости от запрещенной в Украине иностранной религиозной организации.
Руководство упц мп скрывает от верующих предписание Госслужбы по этнополитике, которое требует разорвать связи с рпц и осудить агрессию рф. Невыполнение требований до 24 августа может привести к ликвидации Киевской митрополии упц мп через суд.