Несколько десятков случаев сотрудничества священников УПЦ МП с российскими захватчиками рассматриваются в судебном порядке - Еленский

26429 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
51260 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
92483 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
108755 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
60960 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 122738 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 45863 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 82227 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 52798 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 107565 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International
31 августа, 02:29 • 208379 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным
30 августа, 23:45 • 208136 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме
31 августа, 18:14 • 197691 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД
31 августа, 19:40 • 194603 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине
1 сентября, 04:35 • 188800 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника Земли
11:50 • 26423 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в Черногории
10:24 • 92473 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
08:46 • 108746 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре
2 сентября, 06:50 • 69022 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 122733 просмотра
Андрей Парубий
Си Цзиньпин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Львов
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысяч
14:15 • 194 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших переписку
11:20 • 19436 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление
10:43 • 22794 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины
08:32 • 37891 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
1 сентября, 18:36 • 82204 просмотра
Фейковые новости
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Фокс Ньюс
Хранитель

Несколько десятков случаев сотрудничества священников УПЦ МП с российскими захватчиками рассматриваются в судебном порядке - Еленский

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Несколько десятков дел о сотрудничестве священников УПЦ МП с оккупантами рассматриваются в суде. Некоторые из них уже обменяны на украинских военнопленных.

Несколько десятков случаев сотрудничества священников УПЦ МП с российскими захватчиками рассматриваются в судебном порядке - Еленский

Сегодня несколько десятков случаев сотрудничества священников Украинской православной церкви московского патриархата с российскими захватчиками рассматриваются в судебном порядке. Некоторые из этих священников были обменяны на украинских военнопленных, пояснил глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский во время брифинга, пишет УНН.

Детали

Речь идет не о связи Украинской православной церкви со спецслужбами российской федерации. Если есть связь отдельных православных священников с российскими спецслужбами, или с оккупантами, или факты коллаборации с оккупантами, то тогда эти случаи рассматриваются отдельно. И вы знаете, что у нас есть несколько десятков таких судебных процессов, когда обвиняли священнослужителей этой церкви не просто в связях, но и в сотрудничестве с оккупантами. Некоторые из этих священников были обменяны на украинских военнопленных

- отметил Еленский. 

Он также подчеркнул, что русская православная церковь поставила перед собой цель уничтожить Украинское государство, культуру и идентичность.

Мы говорим о том, что Украинское государство не позволяет деятельность структур русской православной церкви на территории Украины. рпц поставила своей целью разрушение Украинского государства, разрушение украинской культуры, разрушение украинской идентичности и прямо объявила это своей целью. Также трудно сказать, кто еще сделал так много для озверения украинцев

- подчеркнул Еленский.

По словам Еленского, Украинской православной церкви московского патриархата предлагается выйти из подчинения русской православной церкви. Это никак не давит на совесть верующих, поскольку подчинение московскому патриархату не является частью православного церковного учения

Украинской православной церкви московского патриархата дается возможность выйти из состава русской церкви. Это никоим образом не накладывает бремени на совесть верующих, поскольку, как я уже говорил, подчинение московскому патриархату не является частью православного церковного учения

- отметил Еленский.

Дополнение

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести 27 августа 2025 года признала Киевскую митрополию упц аффилированной с рпц. Это решение принято из-за отказа митрополита Онуфрия выполнять предписание по устранению зависимости от запрещенной в Украине иностранной религиозной организации.

Руководство упц мп скрывает от верующих предписание Госслужбы по этнополитике, которое требует разорвать связи с рпц и осудить агрессию рф. Невыполнение требований до 24 августа может привести к ликвидации Киевской митрополии упц мп через суд.

Павел Зинченко

Украина