Несколько десятков случаев сотрудничества священников УПЦ МП с российскими захватчиками рассматриваются в судебном порядке - Еленский

Сегодня несколько десятков случаев сотрудничества священников Украинской православной церкви московского патриархата с российскими захватчиками рассматриваются в судебном порядке. Некоторые из этих священников были обменяны на украинских военнопленных, пояснил глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский во время брифинга, пишет УНН.

Речь идет не о связи Украинской православной церкви со спецслужбами российской федерации. Если есть связь отдельных православных священников с российскими спецслужбами, или с оккупантами, или факты коллаборации с оккупантами, то тогда эти случаи рассматриваются отдельно. И вы знаете, что у нас есть несколько десятков таких судебных процессов, когда обвиняли священнослужителей этой церкви не просто в связях, но и в сотрудничестве с оккупантами. Некоторые из этих священников были обменяны на украинских военнопленных