Кілька десятків випадків співпраці священиків упц мп з російськими загарбниками розглядаються у судовому порядку - Єленський

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Декілька десятків справ про співпрацю священників УПЦ МП з окупантами розглядаються в суді. Деяких з них вже обміняли на українських військовополонених.

Кілька десятків випадків співпраці священиків упц мп з російськими загарбниками розглядаються у судовому порядку - Єленський

Сьогодні кілька десятків випадків співпраці священиків Української православної церкви московського патріархату з російськими загарбниками розглядаються у судовому порядку. Деякі з цих священиків були обміняні на українських військовополонених, пояснив голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський під час брифінгу, пише УНН.

Деталі

Йдеться не про зв’язок Української православної церкви зі спецслужбами російської федерації. Якщо є зв’язок окремих православних священиків з російськими спецслужбами, або з окупантами, або факти колаборації з окупантами, то тоді ці випадки розглядаються окремо. І ви знаєте, що в нас є кілька десятків таких судових процесів, коли звинувачували священнослужителів цієї церкви не просто у зв’язках, але й у співробітництві з окупантами. Деяких з цих священиків було обміняно на українських військовополонених

- зазначив Єленський. 

Він також підкреслив, що російська православна церква поставила перед собою мету знищити Українську державу, культуру та ідентичність.

Ми говоримо про те, що Українська держава не дозволяє діяльність структур російської православної церкви на території України. рпц поставила своєю метою руйнування Української держави, руйнування української культури, руйнування української ідентичності і прямо оголосила це своєю метою. Також важко сказати, хто ще зробив так багато для розлюднення українців

- підкреслив Єленський.

За словами Єленського, Українській православній церкві московського патріархату пропонується вийти з підпорядкування російської православної церкви. Це ніяк не тисне на совість віруючих, оскільки підпорядкування московському патріархату не є частиною православного церковного вчення

Українській православній церкві московського патріархату дається можливість вийти зі складу російської церкви. Це ні в який спосіб не накладає тягаря на совість віруючих, оскільки, як я вже казав, підпорядкування московському патріархату не є частиною православного церковного вчення

- зазначив Єленський.

Доповнення

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті 27 серпня 2025 року визнала Київську митрополію упц афілійованою з рпц. Це рішення ухвалено через відмову митрополита Онуфрія виконувати припис щодо усунення залежності від забороненої в Україні іноземної релігійної організації.

Керівництво упц мп приховує від вірян припис Держслужби з етнополітики, який вимагає розірвати зв'язки з РПЦ та засудити агресію рф. Невиконання вимог до 24 серпня може призвести до ліквідації Київської митрополії упц мп через суд.

Павло Зінченко

СуспільствоПолітика
Україна