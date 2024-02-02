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Несколько человек погибли в результате падения небольшого самолета во Флориде

Несколько человек погибли в результате падения небольшого самолета во Флориде

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 07:37  •  11622 просмотра

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Небольшой самолет врезался в трейлерный парк в городе Клируотер, штат Флорида, в результате чего погибло несколько человек, находившихся на борту самолета и в передвижном доме на колесах.

Небольшой самолет упал в четверг на парк мобильных домов в городе Клируотер, штат Флорида, на юго-востоке США, в результате чего погибли несколько человек. Об этом передает УНН с ссылкой на CBS News.

Детали

Одномоторный самолет Beechcraft Bonanza V35 упал в парке трейлеров Bayside Waters в городе Клируотер к югу от торгового центра Clearwater Mall. Диспетчерская служба слышала, как пилот объявил о помощи перед тем, как исчезнуть. Непонятно, сколько людей было на борту, но по данным пожарно-спасательного департамента Клируотер, авария привела к "нескольким погибшим как на борту самолета, так и в передвижном доме".

Видео с места аварии.

Рассматривается версия об отказе двигателя

По словам начальника пожарной охраны, по меньшей мере три дома пострадали от пламени, а четвертый получил прямое попадание самолета. Жители других домов смогли покинуть свои дома невредимыми.

Дополнение

Небольшой самолет был одномоторным Beechcraft Bonanza V35, сообщают местные СМИ со ссылкой на FAA, федеральное агентство, ответственное за авиационное регулирование в США.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Кілька людей загинули в результаті падіння невеликого літака у Флориді
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Несколько человек погибли в результате падения небольшого самолета во Флориде

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