Кілька людей загинули в результаті падіння невеликого літака у Флориді

Невеликий літак впав у четвер на парк мобільних будинків у місті Кліруотер, штат Флорида, на південному сході США, в результаті чого загинуло кілька людей. Про це передає УНН із посиланням на CBS News.

Деталі

Одномоторний літак Beechcraft Bonanza V35 впав у парку трейлерів Bayside Waters у місті Кліруотер на південь від торгового центру Clearwater Mall. Диспетчерська служба чула, як пілот оголосив про допомогу перед тим, як зникнути. Незрозуміло, скільки людей було на борту, але за даними пожежно-рятувального департаменту Клірвотер, аварія призвела до "декількох загиблих як на борту літака, так і в пересувному будинку".

Відео з місця аварії.

Розглядається версія про відмову двигуна

За словами начальника пожежної охорони, щонайменше три будинки постраждали від полум'я, а четвертий отримав пряме попадання літака. Мешканці інших будинків змогли залишити свої домівки неушкодженими.

Доповнення

Невеликий літак був одномоторним Beechcraft Bonanza V35, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на FAA, федеральне агентство, відповідальне за авіаційне регулювання в США.