Непогода оставила без света 225 населенных пунктов в Украине - ГСЧС
Киев • УНН
Непогода в Украине привела к обесточиванию 225 населенных пунктов в пяти областях; восстановительные работы продолжаются, а основные дороги остаются проездными
В Украине на фоне осложнения погодных условий без электроснабжения остались 225 городов, поселков и сел в пяти областях, проезд по основным дорогам обеспечен, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
По информации Укрэнерго, обесточены 225 населенных пунктов в 5 областях (Донецкая - 154, Днепропетровская - 38, Харьковская - 25, Кировоградская - 4 и Черниговская - 4).
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
По информации Государственного агентства восстановления, проезд на дорогах общего пользования обеспечен.
Дополнение
По прогнозу, днем в Украине сегодня умеренные мокрый снег и дождь (в южной части преимущественно дождь), местами гололед, налипание мокрого снега; в северо-восточных областях значительные осадки. На дорогах, кроме юга страны, местами гололедица.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и северо-восточных областях порывы 15-20 м/с.
Температура от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье и в центральных областях 3-8° тепла, в южной части 8-13° тепла.
В Киевской области сегодня днем облачно. Мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Температура от 1° мороза до 4° тепла, в Киеве 0-2° тепла.
Непогода оставила без света 225 населенных пунктов в Украине - ГСЧС
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