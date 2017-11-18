Неподалеку Ровно умер известный украинский фотохудожник Василий Пилипюк

Сообщается, что фотохужодник возвращался во Львов из Киева, где преподает в Национальном университете культуры и искусств. Василий остановился неподалеку Ровно и вдруг потерял сознание.

Скорая доставила его в реанимацию. Но спасти не удалось, между 6 и 7 утра Василий Пилипюк умер. Ему было 67 лет.

Василий Пилипюк был заместителем президента Всемирного обьенання фотографов Украины (С. А. Ф. В. США), профессором Львовской национальной академии искусств, лауреатом Национальной премии Украины имени Шевченко, главным редактором журнала "Свет и Тень".

Как сообщал УНН, в Германии умер украинский художник Борис Бергер.