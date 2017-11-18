Неподалік Рівного помер відомий український фотохудожник Василь Пилип'юк

Повідомляється, що фотохужодник повертався до Львова з Києва, де викладає у Національному університеті культури і мистецтв. Василь зупинився неподалік Рівного і раптом знепритомнів.

Швидка доставила його у реанімацію. Але врятувати не вдалося, між 6 і 7 годинами ранку Василь Пилип’юк помер. Йому було 67 років.

Василь Пилип’юк був заступником президента Світового об’єнання фотографів України (С. О. Ф. У. США), професором Львівської національної академії мистецтв, лауреатом Національної премії України імені Шевченка, головним редактором журналу “Світло й Тінь”.

Як повідомляв УНН, у Німеччині помер український художник Борис Бергер.