Неплательщиков алиментов заставили вернуть уже почти 7 млрд грн

"За все время реализации инициативы #ЧужихДетейНеБывает Министерство юстиции стянуло в пользу украинских детей 6,9 млрд грн долгов по уплате алиментов. Деньги получили более 900 тыс. самых маленьких украинцев", - сообщил Петренко.

Кроме того, только с начала этого года маленькие украинцы получили 2,3 млрд грн задолженности средств. Это на 700 млн больше, чем было взыскано за аналогичный период прошлого года, когда исполнители Минюста обеспечили возвращение детям 1,6 млрд грн задолженности по алиментам.

"Сейчас в отношении почти 130 тыс. украинцев, которые имеют задолженность более 4 месяцев, применены предусмотренные законами #ЧужихДетейНеБывает запреты выезжать за пределы страны, управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться", - отметил Петренко.

Также, по его словам, в отношении 43 тысяч должников составлено постановление о привлечении к общественно полезным работам, а 14,8 тыс. неплательщиков объявлено в розыск.

Напомним, неплательщик алиментов, чтобы выехать за границу, подделал чужой паспорт.