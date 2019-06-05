Неплатників аліментів змусили повернути вже майже 7 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. З початку дії ініціативи Міністерства юстиції #ЧужихДітейНеБуває було виплачено 6,9 млрд грн аліментів на користь дітям. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції.
“За весь час реалізації ініціативи #ЧужихДітейНеБуває Міністерство юстиції стягнуло на користь українських дітей 6,9 млрд грн боргів зі сплати аліментів. Гроші отримали понад 900 тисяч найменших українців”, — повідомив Петренко.
Окрім того, тільки з початку цього року найменші українці отримали 2,3 млрд грн заборгованих коштів. Це на 700 мільйонів більше, ніж було стягнено за аналогічний період минулого року, коли виконавці Мін’юсту забезпечили повернення дітям 1,6 млрд грн заборгованості з аліментів
“Нині відносно майже 130 тисяч українців, які мають заборгованість понад 4 місяців, застосовано передбачені законами #ЧужихДітейНеБуває заборони виїжджати за межі країни, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати”, — зазначив Петренко.
Також, за його словами, стосовно 43 тисяч боржників складено постанови про притягнення до суспільно корисних робіт, а 14,8 тис. неплатників оголошено у розшук.
Нагадаємо, неплатник аліментів, щоб виїхати за кордон, підробив чужий паспорт.