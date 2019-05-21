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Боржник аліментів підробив паспорт для виїзду до Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Неплатник аліментів, щоб виїхати за кордон, підробив чужий паспорт. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

Інцидент стався напередодні у пункті пропуску "Хутір Михайлівський". Під час перевірки пасажирів потягу "Кишинів-Москва" виявили громадянина України, який на контроль надав підроблений чужий документ. Окрім того, серед особистих речей чоловіка правоохоронці знайшли його справжній паспорт.

Як стало відомо згодом, 38-річний українець перебував у базі даних правоохоронців як боржник, який не сплачував аліменти та інші платежі. Для того щоб виїхати до РФ, чоловік використав чужий паспорт, виданий на ім’я 39-річного українця, жителя Закарпаття, в який вклеїв своє фото.

Наразі, крім адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону, чоловікові доведеться відповідати за ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів", адже за фактом виявлення ознак злочину прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи.

Нагадаємо, з початку року з боржників стягнуто аліментів на 1,8 млрд грн.

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