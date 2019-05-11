З початку року з боржників стягнуто аліментів на 1,8 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. З початку року держвиконавці вже стягнули 1,8 млрд грн аліментів Про це повідомила заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, передає УНН.
“З початку року держвиконавці вже стягнули 1,8 млрд грн аліментів, що на 598 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Тоді було стягнуто 1,2 млрд грн”, — наголосила заступник міністра.
Вона зауважила, що всього державні виконавці захистили економічні права понад 356 тисяч українських дітей з початку цього року, з них понад 50 тисяч дітей Дніпропетровської області, понад 24 тисячі Донецької області, майже 23 тисячі Запорізької та Київської областей.
“Загалом маємо динаміку збільшення стягнень аліментів майже в половину порівняно з аналогічним періодом 2018 року, тому можна з впевненістю сказати, що закони діють”, — зазначила Світлана Глущенко.
Загалом з початку дії законів #ЧужихДітейНеБуває, тобто з 6 лютого 2018 року, державними виконавцями Мін’юсту на користь дітей стягнуто вже 6,2 млрд гривень аліментів.