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С начала года с должников взыскано алиментов на 1,8 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 10463 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. С начала года госисполнители уже взыскали 1,8 млрд грн алиментов Об этом сообщила заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, передает УНН.

"С начала года госисполнители уже взыскали 1,8 млрд грн алиментов, на 598 млн грн больше, чем за аналогичный период 2018 года. Тогда было взыскано 1,2 млрд грн", - отметила замминистра.

Она добавила, что всего государственные исполнители защитили экономические права более 356 000 украинских детей с начала этого года, из них более 50 000 детей в Днепропетровской области, более 24 000 в Донецкой области, почти 23 000 в Запорожской и Киевской областях.

"В общем имеем динамику увеличения взысканий алиментов почти в половину по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, поэтому можно с уверенностью сказать, что законы действуют", - отметила Светлана Глущенко.

Всего с начала действия законов #ЧужихДитейНеБувае, то есть с 6 февраля 2018 года, государственными исполнителями Минюста в пользу детей взыскано уже 6,2 млрд гривен алиментов.

Украинские Национальные Новости

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