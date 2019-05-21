Должник алиментов подделал паспорт для выезда в Россию

Инцидент произошел накануне в пункте пропуска "Хутор Михайловский". Во время проверки пассажиров поезда "Кишинев-Москва" обнаружили гражданина Украины, который на контроль предоставил поддельный чужой документ. Кроме того, среди личных вещей мужчины правоохранители нашли его настоящий паспорт.

Как стало известно впоследствии, 38-летний украинец находился в базе данных правоохранителей как должник, который не платил алименты и другие платежи. Для того чтобы выехать в РФ, мужчина использовал чужой паспорт, выданный на имя 39-летнего украинца, жителя Закарпатья, в который вклеил свое фото.

Кроме административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы, мужчине придется отвечать по ст. 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", ведь по факту обнаружения признаков преступления пограничники сообщили компетентным правоохранительным органам.

Напомним, с начала года с должников взыскано алиментов на 1,8 млрд грн.