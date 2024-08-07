Неосторожные действия водителя: в "Киевпастрансе" завершили расследование ДТП с участием трамвая
Киев • УНН
"Киевпастранс" завершил расследование ДТП с участием трамвая 6 августа. Причиной аварии стали неосторожные действия водителя, который оставил трамвай на склоне с выключенными тормозами, что привело к неконтролируемому движению.
По результатам служебного расследования причиной масштабного ДТП с участием трамвая на улице Глубочицкой в Киеве 6 августа стали неосторожные действия водителя, заявили в КП "Киевпастранс", передает УНН.
Водитель находился вне транспортного средства. Обесточенный трамвай оказался на склоне с выключенными стояночными тормозами. Это и привело к неконтролируемому движению вагона
Отмечается, что на время проведения необходимых служебных и следственных действий водителя отстранили от работы.
Также объявили выговоры заместителю директора по эксплуатации транспорта и начальнику отдела по безопасности движения ТРЕД имени Т. Шевченко.
В Киевпастрансе указали, что по результатам технического обследования вагона, он находился в технически исправном состоянии. "Причиной аварии стал исключительно человеческий фактор", - добавили в КП.
Во всех депо с водителями и ответственными за эксплуатацию подвижного состава лицами, кроме плановых, провели внеплановые инструктажи по соблюдению правил эксплуатации электротранспорта.
Окончательные результаты относительно причин и последствий ДТП установят правоохранительные органы.
Напомним
6 августа на улице Глыбочицкой в Киеве столкнулись два трамвая. По предварительной информации, пострадали шесть человек. Около 10 автомобилей были повреждены.