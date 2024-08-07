Неосторожные действия водителя: в "Киевпастрансе" завершили расследование ДТП с участием трамвая

По результатам служебного расследования причиной масштабного ДТП с участием трамвая на улице Глубочицкой в Киеве 6 августа стали неосторожные действия водителя, заявили в КП "Киевпастранс", передает УНН.

Водитель находился вне транспортного средства. Обесточенный трамвай оказался на склоне с выключенными стояночными тормозами. Это и привело к неконтролируемому движению вагона - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время проведения необходимых служебных и следственных действий водителя отстранили от работы.

Также объявили выговоры заместителю директора по эксплуатации транспорта и начальнику отдела по безопасности движения ТРЕД имени Т. Шевченко.

В Киевпастрансе указали, что по результатам технического обследования вагона, он находился в технически исправном состоянии. "Причиной аварии стал исключительно человеческий фактор", - добавили в КП.

Во всех депо с водителями и ответственными за эксплуатацию подвижного состава лицами, кроме плановых, провели внеплановые инструктажи по соблюдению правил эксплуатации электротранспорта.

Окончательные результаты относительно причин и последствий ДТП установят правоохранительные органы.

Напомним

6 августа на улице Глыбочицкой в Киеве столкнулись два трамвая. По предварительной информации, пострадали шесть человек. Около 10 автомобилей были повреждены.