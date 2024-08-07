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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Неосторожные действия водителя: в "Киевпастрансе" завершили расследование ДТП с участием трамвая

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 13:55  •  8917 просмотра

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"Киевпастранс" завершил расследование ДТП с участием трамвая 6 августа. Причиной аварии стали неосторожные действия водителя, который оставил трамвай на склоне с выключенными тормозами, что привело к неконтролируемому движению.

По результатам служебного расследования причиной масштабного ДТП с участием трамвая на улице Глубочицкой в Киеве 6 августа стали неосторожные действия водителя, заявили в КП "Киевпастранс", передает УНН

Водитель находился вне транспортного средства. Обесточенный трамвай оказался на склоне с выключенными стояночными тормозами. Это и привело к неконтролируемому движению вагона

- говорится в сообщении.

Отмечается, что на время проведения необходимых служебных и следственных действий водителя отстранили от работы.

Также объявили выговоры заместителю директора по эксплуатации транспорта и начальнику отдела по безопасности движения ТРЕД имени Т. Шевченко.

 В Киевпастрансе указали, что по результатам технического обследования вагона, он находился в технически исправном состоянии. "Причиной аварии стал исключительно человеческий фактор", - добавили в КП. 

Во всех депо с водителями и ответственными за эксплуатацию подвижного состава лицами, кроме плановых,  провели внеплановые инструктажи по соблюдению правил эксплуатации электротранспорта.

Окончательные результаты относительно причин и последствий ДТП установят правоохранительные органы.

Напомним 

6 августа на улице Глыбочицкой в Киеве столкнулись два трамвая. По предварительной информации, пострадали шесть человек.  Около 10 автомобилей были повреждены. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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