Неопределенность относительно влияния санкций ограничила рост цен на нефть - Reuters

Цены на нефть в среду выросли, на фоне того, как рынок сосредоточился на потенциальных перебоях в поставках из-за санкций в отношении российских танкеров, хотя рост был сдержан отсутствием ясности относительно их влияния, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 16 центов, или 0,2%, до $80,08 за баррель на 12:50 по Гринвичу (14:50 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 26 центов, или на 0,34%, до $77,76.

Последний пакет санкций США в отношении российской нефти может существенно нарушить поставки и распределение российской нефти, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете по рынку нефти в среду, добавив, что «полное влияние на рынок нефти и на доступ к российским поставок неопределенно».

Беспокойство относительно нового пакета санкций, похоже, поддерживает цены, наряду с перспективой сокращения запасов США за неделю, сказал Оле Хансен, глава отдела товарной стратегии Saxo Bank.

«Похоже, что танкеры, перевозящие российскую нефть, с трудом разгружают свои грузы по всему миру, что потенциально может вызвать некоторую краткосрочную нехватку», - добавил он.

Ключевым вопросом остается то, сколько российских поставок будет потеряно на мировом рынке и смогут ли альтернативные меры компенсировать дефицит, сказал рыночный стратег IG Еп Джун Ронг.

ОПЕК, тем временем, ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет на 1,43 миллиона баррелей в сутки в 2026 году, сохранив темпы роста, аналогичные 2025-м, заявила группа производителей в среду.

Прогноз на 2026 год совпадает с мнением ОПЕК о том, что спрос на нефть будет продолжать расти в течение следующих двух десятилетий. Это контрастирует с МЭА, которое ожидает, что спрос достигнет пика в этом десятилетии, поскольку мир переходит на более чистую энергию.

Рынок также нашел некоторую поддержку в падении запасов нефти в США на прошлой неделе, сообщили источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти (API) во вторник.

По прогнозам, цена на нефть марки Brent упадет на 8% до средней цены в 74 доллара за баррель в 2025 году и снизится до 66 долларов в 2026 году, тогда как средняя цена на нефть марки WTI составит 70 долларов в 2025 году и упадет до 62 долларов в 2026 году, пишет издание.

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