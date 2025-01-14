Десятки танкеров бросают якорь после новых санкций США против нефти из рф
Киев • УНН
Десятки нефтяных танкеров бросили якорь у берегов Китая, России и других локаций после санкций США в отношении российских компаний. Санкции коснулись более 180 судов и предприятий «газпром нефтегаз» и «сургутнефтегаз».
По меньшей мере 65 нефтяных танкеров бросили якорь в разных местах, в том числе у берегов Китая и России, после принятого США решения о санкциях в отношении предприятий «газпром нефтегаз» и «сургутнефтегаз».
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Анализ отслеживания судов выявил десятки нефтяных танкеров, бросивших якорь с момента объявления США нового пакета санкций (10 января) - против более 180 судов, доставлявших российскую нефть; а также санкций против российских нефтедобывающих компаний, в частности «Газпром нефтегаз» и «Сургутнефтегаз».
По меньшей мере 65 нефтяных танкеров бросили якорь в разных местах - пишет Reuters.
5 из этих танкеров стояли возле китайских портов;
7 бросили якорь возле Сингапура;
другие остановились вблизи рф в Балтийском море и на Дальнем Востоке.
Соответствующие наблюдения базируются на данных отслеживания судов MarineTraffic и LSEG.
Напомним,
Государственные китайские нефтяные компании массово закупают сырую нефть с Ближнего Востока и других регионов. Это происходит из-за опасений перебоев поставок после новых санкций против РФ и Ирана.
Цены на топливо в Украине растут из-за повышения мировых цен на нефть и санкций США против рф - эксперт14.01.25, 13:58 • 15107 просмотров