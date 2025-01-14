Десятки танкерів кидають якір після нових санкцій США проти нафти з рф
Київ • УНН
Десятки нафтових танкерів кинули якір біля берегів Китаю, росії та інших локацій після санкцій США щодо російських компаній. Санкції торкнулись понад 180 суден та підприємств "газпром нафтогаз" і "сургутнефтегаз".
Щонайменше 65 нафтових танкерів кинули якір у різних місцях, зокрема біля берегів Китаю та Росії, після ухваленого США рішення про санкції щодо підприємств "газпром нафтогаз" і "сургутнефтегаз".
Передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Аналіз відстеження суден виявив десятки нафтових танкерів, що кинули якір з моменту оголошення США нового пакету санкцій (10 січня) - проти понад 180 суден, які доставляли російську нафту; а також санкцій проти російських нафтовидобувних компаній, зокрема "газпром нафтогаз" і "сургутнефтегаз".
Щонайменше 65 нафтових танкерів кинули якір у різних місцях - пише Reuters.
5 з цих танкерів стояли біля китайських портів;
7 кинули якір біля Сінгапуру;
інші зупинилися поблизу рф у Балтійському морі та на Далекому Сході.
Відповідні спостереження базуються на даних відстеження суден MarineTraffic і LSEG.
Нагадаємо
Державні китайські нафтові компанії масово закуповують сиру нафту з Близького Сходу та інших регіонів. Це відбувається через побоювання перебоїв поставок після нових санкцій проти рф та Ірану.
Ціни на паливо в Україні зростають через підвищення світових цін на нафту та санкції США проти рф - експерт 14.01.25, 13:58 • 31479 переглядiв