Десятки танкерів кидають якір після нових санкцій США проти нафти з рф

Щонайменше 65 нафтових танкерів кинули якір у різних місцях, зокрема біля берегів Китаю та Росії, після ухваленого США рішення про санкції щодо підприємств "газпром нафтогаз" і "сургутнефтегаз".

Передає УНН із посиланням на Reuters.

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Аналіз відстеження суден виявив десятки нафтових танкерів, що кинули якір з моменту оголошення США нового пакету санкцій (10 січня) - проти понад 180 суден, які доставляли російську нафту; а також санкцій проти російських нафтовидобувних компаній, зокрема "газпром нафтогаз" і "сургутнефтегаз".

Щонайменше 65 нафтових танкерів кинули якір у різних місцях - пише Reuters.

5 з цих танкерів стояли біля китайських портів;

7 кинули якір біля Сінгапуру;

інші зупинилися поблизу рф у Балтійському морі та на Далекому Сході.

Відповідні спостереження базуються на даних відстеження суден MarineTraffic і LSEG.

Нагадаємо

Державні китайські нафтові компанії масово закуповують сиру нафту з Близького Сходу та інших регіонів. Це відбувається через побоювання перебоїв поставок після нових санкцій проти рф та Ірану.

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