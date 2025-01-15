Невизначеність щодо впливу санкцій обмежила зростання цін на нафту - Reuters

Ціни на нафту в середу зросли, на тлі того, як ринок зосередився на потенційних перебоях у постачаннях через санкції щодо російських танкерів, хоча зростання було стримане відсутністю ясності щодо їхнього впливу, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 16 центів, або 0,2%, до $80,08 за барель на 12:50 за Грінвічем (14:50 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 26 центів, або на 0,34%, до $77,76.

Останній пакет санкцій США щодо російської нафти може суттєво порушити постачання та розподіл російської нафти, заявило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у своєму щомісячному звіті щодо ринку нафти в середу, додавши, що "повний вплив на ринок нафти та на доступ до російських постачань невизначено".

Занепокоєння щодо нового пакету санкцій, схоже, підтримує ціни, поряд з перспективою скорочення запасів США за тиждень, сказав Оле Хансен, голова відділу товарної стратегії Saxo Bank.

"Схоже, що танкери, що перевозять російську нафту, насилу розвантажують свої вантажі по всьому світу, що потенційно може спричинити деяку короткострокову нестачу", – додав він.

Ключовим питанням залишається те, скільки російських поставок буде втрачено на світовому ринку і чи альтернативні заходи зможуть компенсувати дефіцит, сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг.

ОПЕК, тим часом, очікує, що світовий попит на нафту зросте на 1,43 мільйона барелів на добу у 2026 році, зберігши темпи зростання, аналогічні 2025-му, заявила група виробників у середу.

Прогноз на 2026 рік збігається з думкою ОПЕК про те, що попит на нафту продовжуватиме зростати протягом наступних двох десятиліть. Це контрастує з МЕА, яке очікує, що попит досягне піку в цьому десятилітті, оскільки світ переходить на чистішу енергію.

Ринок також знайшов деяку підтримку в падінні запасів нафти в США минулого тижня, повідомили джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти (API) у вівторок.

За прогнозами, ціна на нафту марки Brent впаде на 8% до середньої ціни в 74 долари за барель у 2025 році і знизиться до 66 доларів у 2026 році, тоді як середня ціна на нафту марки WTI становитиме 70 доларів у 2025 році і впаде до 62 доларів у 2026 році, пише видання.

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