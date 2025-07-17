В РФ подтвердили смерть командира 155-й гвардейской бригады морской пехоты
Киев • УНН
В РФ подтвердили гибель заместителя командира 155-й гвардейской бригады морской пехоты Леонида Башкардина, который погиб 2 июля вместе с заместителем главкома Михаилом Гудковым и новым командиром бригады Сергеем Ильиным. По данным российских источников, ВСУ 2 июля нанесли ракетный удар по командному пункту 155-й бригады в поселке Коренево.
Новая информация относительно гибели высокопоставленных российских офицеров 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Врио губернатора Курской области Хинштейн сообщил, - родным погибшего заместителя командира 155-й гвардейской бригады мп вс рф Леонида Башкардина переданы награды. Башкардин погиб вместе с заместителем главкома Гудковым, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
В сообщении Врио губернатора Курской области указано следующее:
Башкардин погиб 2 июля вместе с заместителем главкома Михаилом Гудковым (ранее командовал 155-й бригадой), и новым командиром бригады Сергеем Ильиным. Их гибель власти подтвердили ранее.
(во время) выполнения боевого задания. .. погиб .. плечом к плечу с заместителем главкома ВМФ
От имени общественной организации морских пехотинцев "Тайфун" указано также следующее:
ВСУ 2 июля нанесли ракетный удар по командному пункту 155-й бригады.
Четыре попадания ракет в передовой пункт управления. Произошло это в поселке Коренево, в направлении которого в прошлом году наступали ВСУ.
Более 10 человек погибли, многие из них старшие офицеры
Напомним
По данным российских источников заместитель главнокомандующего военно-морского флота России Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом на своей официальной странице сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.