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В РФ подтвердили смерть командира 155-й гвардейской бригады морской пехоты

Киев • УНН

 • 5608 просмотра

В РФ подтвердили гибель заместителя командира 155-й гвардейской бригады морской пехоты Леонида Башкардина, который погиб 2 июля вместе с заместителем главкома Михаилом Гудковым и новым командиром бригады Сергеем Ильиным. По данным российских источников, ВСУ 2 июля нанесли ракетный удар по командному пункту 155-й бригады в поселке Коренево.

В РФ подтвердили смерть командира 155-й гвардейской бригады морской пехоты

Новая информация относительно гибели высокопоставленных российских офицеров 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Врио губернатора Курской области Хинштейн сообщил, - родным погибшего заместителя командира 155-й гвардейской бригады мп вс рф Леонида Башкардина переданы награды. Башкардин погиб вместе с заместителем главкома Гудковым, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

В сообщении Врио губернатора Курской области указано следующее:

Башкардин погиб 2 июля вместе с заместителем главкома Михаилом Гудковым (ранее командовал 155-й бригадой), и новым командиром бригады Сергеем Ильиным. Их гибель власти подтвердили ранее.

(во время) выполнения боевого задания. .. погиб .. плечом к плечу с заместителем главкома ВМФ

- говорится в сообщении Хинштейна.

От имени общественной организации морских пехотинцев "Тайфун" указано также следующее:

ВСУ 2 июля нанесли ракетный удар по командному пункту 155-й бригады.

Четыре попадания ракет в передовой пункт управления. Произошло это в поселке Коренево, в направлении которого в прошлом году наступали ВСУ.

Более 10 человек погибли, многие из них старшие офицеры

- заявили авторы сообщения.

Напомним

По данным российских источников заместитель главнокомандующего военно-морского флота России Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом на своей официальной странице сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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