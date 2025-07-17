У рф підтвердили смерть командира 155-ї гвардійської бригади морської піхоти
Київ • УНН
У рф підтвердили загибель заступника командира 155-ї гвардійської бригади морської піхоти леоніда башкардіна, який загинув 2 липня разом із заступником головкома михайлом гудковим та новим командиром бригади сергієм ільїним. За даними російських джерел, ЗСУ 2 липня завдали ракетного удару по командному пункту 155-ї бригади в селищі кореневе.
Нова інформація відносно загибелі високопоставлених російських офіцерів 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. Т.в.о. губернатора курської області хінштейн повідомив, - рідним загиблого заступника командира 155-ї гвардійської бригади мп зс рф леоніда башкардіна передано нагороди. Башкардін загинув разом із заступником головкома гудковим, передає УНН із посиланням на ВВС.
Деталі
У дописі Т.в.о. губернатора курської області зазначено наступне:
Башкардін загинув 2 липня разом із заступником головкому михайлом гудковим (раніше командував 155-ю бригадою), і новим командиром бригади сергієм ільїним. Їхню загибель влада підтвердила раніше.
(під час) виконання бойового завдання. .. загинув .. пліч-о-пліч із заступником головкома ВМФ
Від імені громадської організації морських піхотинців "тайфун" вказано також таке:
ЗСУ 2 липня завдали ракетного удару по командному пункту 155-ї бригади.
Чотири влучання ракет у передовий пункт управління. Сталося це в селищі Кореневе, у напрямку якого минулого року наступали ЗСУ.
Понад 10 осіб загинули, багато з них старші офіцери
Нагадаємо
За даними російських джерел заступник головнокомандувача військово-морського флоту росії михайло гудков загинув у курській області. Про це на своїй офіційній сторінці повідомив губернатор приморського краю олег кожемяко.