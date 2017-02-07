Необходимости введения военного положения в Украине на сегодняшний день нет - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. На сегодняшний день в Украине нет необходимости введения военного положения. Об этом в кулуарах журналистам заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день, на данный момент необходимости введения военного положения нет", - сказал А.Гончаренко.
При этом, по его словам, в целом введение военного положения возможно, если этого потребует оперативная ситуация в стране.
Он напомнил, что когда в стране объявляется военное положение, невозможно проводить выборы и вводится официальная цензура в СМИ.
Как сообщал УНН, во фракции "БПП" допускают введение военного положения в случае обострения ситуации на Донбассе.
Также напомним, министр иностранных дел Павел Климкин допускает введение в Украине военного положения в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью на Донбассе.
В то же время заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука не видит необходимости во введении военного положения.