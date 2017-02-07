Необхідності введення воєнного стану в Україні на сьогодні немає - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На сьогоднішній день в Україні немає необхідності введення воєнного стану. Про це в кулуарах журналістам заявив народний депутат Олексій Гончаренко, передає кореспондент УНН.
“На сьогоднішній день, на цю мить необхідності введення воєнного стану немає”, — сказав О.Гончаренко.
При цьому, за його словами, в цілому введення воєнного стану можливе, якщо цього потребуватиме оперативна ситуація в країні.
Він нагадав, що коли в країні оголошується воєнний стан, неможливо проводити вибори і запроваджується офіційна цензура на ЗМІ.
Як повідомляв УНН, у фракції “БПП” допускають введення воєнного стану в разі загострення ситуації на Донбасі.
Також нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін допускає введення в Україні воєнного стану у разі подальшого погіршення ситуаціі з безпекою на Донбасі.
Водночас заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука не бачить необхідності у введенні воєнного стану.