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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Необхідності введення воєнного стану в Україні на сьогодні немає - нардеп

Київ • УНН

 • 7365 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. На сьогоднішній день в Україні немає необхідності введення воєнного стану. Про це в кулуарах журналістам заявив народний депутат Олексій Гончаренко, передає кореспондент УНН.

Необхідності введення воєнного стану в Україні на сьогодні немає - нардеп

“На сьогоднішній день, на цю мить необхідності введення воєнного стану немає”, — сказав О.Гончаренко.

При цьому, за його словами, в цілому введення воєнного стану можливе, якщо цього потребуватиме оперативна ситуація в країні.

Він нагадав, що коли в країні оголошується воєнний стан, неможливо проводити вибори і запроваджується офіційна цензура на ЗМІ.

Як повідомляв УНН, у фракції “БПП” допускають введення воєнного стану в разі загострення ситуації на Донбасі.

Також нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін допускає введення в Україні воєнного стану у разі подальшого погіршення ситуаціі з безпекою на Донбасі.

Водночас заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука не бачить необхідності у введенні воєнного стану.

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