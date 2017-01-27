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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Необходимо срочно провести модернизацию танков Т-64 и Т-80 - П.Порошенко

Киев • УНН

 • 13961 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности отметил необходимость срочно модернизировать танки Т-64 и Т-80, передает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

"У нас становится выбор: или один "Оплот", или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем "Оплот" строится быстрее за 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, у нас становится вопрос или танковая рота в полном составе, или один танк. И пока у нас есть ресурс, пока срочно надо провести глубокую модернизацию указанных танков, нам необходимо в первую очередь обеспечить танковые подразделения в полном объеме стопроцентной комплектацией глубоко модернизированными, капитально отремонтированными машинами за очень короткий срок", - сказал он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности отметил, что при формировании заказа в этом году должны быть учтены все недостатки, которые имели место в 2016-м и выразил уверенность, что 81% государственного оборонного заказа будет профинансировано.

Напомним, СНБО поручил Кабмину утвердить основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год.

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