Необхідно терміново провести модернізацію танків Т-64 та Т-80 - П.Порошенко

"У нас стає вибір: або один "Оплот", або десять глибоко модернізованих і капітально відремонтованих Т-64 або Т-80. При чому "Оплот" будується щонайшвидше за 18 місяців, а цикл глибокої модернізації Т-80 складає 2,5 місяці. Таким чином, у нас стає питання або танкова рота в повному складі, або один танк. І поки у нас є ресурс, поки терміново треба провести глибоку модернізацію зазначених танків, нам необхідно в першу чергу забезпечити танкові підрозділи в повному обсязі стовідсотковою комплектацією глибоко модернізованими, капітально відремонтованими машинами за надзвичайно короткий термін", - сказав він.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки наголосив, що при формуванні замовлення цього року мають бути враховані всі недоліки, що мали місце у 2016-му і висловив впевненість, що 81% державного оборонного замовлення буде профінансовано.

Нагадаємо, РНБО доручила Кабміну затвердити основні показники державного оборонного замовлення на 2017 рік.