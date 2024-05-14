Немецкий производитель изготовит для Украины оружие под калибр автомата Калашникова

Немецкий производитель стрелкового оружия Heckler& Koch планирует расширить ассортимент продукции для поставок Украине. Речь идет об автоматах под патроны автомата Калашникова и других калибров из стран бывшего Варшавского договора. Аналогичное решение принято для пулеметов. О решении производителя сообщила немецкая газета Welt, передает УНН.

Детали

Heckler& Koch на фоне слабых годовых показателей будет производить автоматы HK132E с "советским" калибром 7.62х39 мм. Компания, как утверждается, поставляет Украине весь свой ассортимент продукции, в том числе пистолеты SFP9 и пулеметы MG5. Поставки ведутся по согласованию с немецким правительством.

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